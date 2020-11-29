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В Госдуме опровергли планы Минтруда и ПФР проверить пенсии в 2021 году

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в следующем году Пенсионный фонд РФ планирует проверить правильность выплат пенсионерам

В Госдуме опровергли планы Минтруда и ПФР проверить пенсии в 2021 году
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министерство труда РФ и Пенсионный фонд (ПФР) не планируют проведения массовых проверок доходов пенсионеров в следующем году, заявил в воскресенье первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Мы сегодня связались с Министерством труда и Пенсионным фондом и получили заявление, что никаких массовых проверок, никакой кампанейщины не планировалось и не планируется. В 2021 году ПФР будет работать в таком же обычном режиме, как сейчас, назначая пенсии", - сказал он "Интерфаксу".

Депутат добавил, что, согласно действующему законодательству, размер пенсии определяется исключительно в зависимости от страховых выплат и стажа гражданина, проверка которых происходит еще при назначении пенсии.

По словам Исаева, проверки и подтверждения для получения пенсии должны быть сведены к минимуму.

"Сейчас мы работаем с Минтруда и надеемся, что правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о том, чтобы пенсии и ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты - ИФ) по инвалидности назначались без подтверждения соответствующих прав гражданином, автоматически, по информации, которую Пенсионный фонд получит от медико-социальной экспертизы", - рассказал Исаев.

Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что в 2021 году ПФР планирует проверить правильность выплат российским пенсионерам и пересчитать их как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Минтруда ПФР Госдума Андрей Исаев

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