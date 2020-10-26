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В проекте нового бюджета предусмотрена индексация пенсий выше инфляции

В проекте нового бюджета предусмотрена индексация пенсий выше инфляции
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Проект нового бюджета предусматривает средства на индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума выше инфляции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В бюджете также предусмотрены соответствующие средства на индексацию пенсий выше инфляции. Аналогичным образом, мы это неоднократно обсуждали с председателем Государственной думы, будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются многие пособия для людей в нашей стране", - сказал Мишустин в понедельник в ходе встречи с руководством Госдумы и руководителями фракций.

Россия Михаил Мишустин

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