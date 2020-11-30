Виновником крупного лесного пожара назвали автоугонщика

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Ростовской области арестован 20-летний житель Цимлянского района. В полиции считают, что он, угнав автомобиль, устроил недавно крупный лесной пожар, площадь которого превысила 330 га.

По версии следствия, он угнал ВАЗ-21140 и на нем наехал на бревна. Переехать через бревна он не смог, в машине произошло короткое замыкание, и она загорелась. После этого огонь перебросился на сухую растительность в лесу.

Подозреваемого нашли и задержали. Оказалось, что раньше он был судим за кражу.

Сейчас ему вменили угон автомобиля и умышленное уничтожение имуществ и лесных насаждений.