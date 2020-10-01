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Хутор в Ростовской области эвакуировали из-за природного пожара

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ландшафтный пожар в Каменском районе Ростовской области перешел на строения в хуторе Муравлев, из-за чего была проведена эвакуация жителей населенного пункта, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В результате перехода ландшафтного пожара загорелись семь домов в Муравлеве. Всего в хуторе живут 93 человека, заявили в МЧС.

В тушении пожара участвуют около 100 человек и 30 единиц техники, основные усилия сосредоточены на защите жилых домов от огня.

При этом в Цимлянском районе продолжается лесной пожар на площади 327 га. В тушении задействовано 279 человек и 56 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

На 1 октября на территории Ростовской области возникли 174 пожара, из них ликвидированы 162, действуют 12 пожаров.

В регионе второй день бушуют природные пожары. За минувшие сутки в Ростовской области зафиксировано 234 природных пожара на площади более 420 га.

Ростовская область МЧС

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