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"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Конгресс США планирует ввести санкции в отношении предприятий "Роскосмоса", работающих с радиоактивными материалами, в том числе над проектом космического "ядерного буксира", сообщил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Дубик.

"Это предприятия, которые работают с источниками радиоактивными, то, что касается, судя по всему, нашего проекта ядерного буксира", - сказал Дубик в Совете Федерации, говоря о планируемых Сенатом США санкциях против "Роскосмоса".

По его словам, данная технология важна для освоения Луны и таким образом США "пытаются ограничить конкуренцию" при освоении спутника Земли.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году. Планируется использовать ее на орбитальном буксире, предназначенном для изучения Луны и дальнего космоса. Разработку ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира на 2018 год, однако сроки несколько раз сдвигались.

Как сообщалось в октябре, "Роскосмос" выделил почти 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического зонда ядерной энергетической установкой "Нуклон".

В сентябре исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил о проработке госкорпорацией проекта многоразового комического буксира на ядерной энергии "Нуклон". По его словам, аппарат будет способен за одну миссию совершить полет от Венеры до Юпитера, а уже первый запуск зонда станет полноценной научной миссией.

"Мы хотим и произвести полет к Луне, и в этой же миссии после Луны сделать облет Венеры с доставкой к ней спутника для получения научных данных, и дальнейший транзит этого аппарата в сторону спутников Юпитера тоже с определенной полезной нагрузкой", - сказал Блошенко.

Он сообщил, что аппарат сможет использоваться как буксир для доставки полезной нагрузки в отдаленные точки, так и для энергопитания этих нагрузок.

Как сообщал первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич, опытные образцы ядерной энергоустановки должны быть готовы в 2025 году. Первый полет "ядерного буксира" планируется на 2030-е годы.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

Сергей Дубик Роскосмос США

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