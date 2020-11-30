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Госстройнадзор Петербурга не знал о демонтаже заводской трубы на Архивной улице

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госстройнадзор Петербурга не получал уведомлений о демонтаже трубы котельной бывшего завода "Пигмент", которая обрушилась в ночь на понедельник.

"Госстройнадзор Санкт-Петербурга установил, что разрешение на строительство на территории вышеописанного земельного участка отсутствует. Застройщик (Setl Group - ИФ) или его представители в адрес надзорного ведомства уведомление о сносе объекта не направляли", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Труба упала ночью, повредив семь автомобилей и двери подъездов жилого дома на Архивной улице. В пресс-службе администрации Невского района сначала сказали, что работы были согласованы, но затем уточнили, что эта информация больше не актуальна.

Труба находилась на участке, который принадлежит строительной компании Setl Group и на котором должно быть построено жилье. Демонтаж трубы поручили подрядчику.

По факту обрушения проверку проводит прокуратура Невского района.

Петербург Setl Group Госстройнадзор

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