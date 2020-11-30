В Петербурге при демонтаже уронили заводскую трубу

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге при демонтаже упала труба котельной бывшего завода "Пигмент", она повредила несколько автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации Невского района.

Труба упала в ночь на 30 ноября. Ее должны были демонтировать при подготовке к строительству жилья на участке на Октябрьской набережной, который теперь принадлежит строительной компании Setl Group. Сносом занимается специализированная организация ООО "СносСтройИнвест". Разрешение на демонтаж трубы у нее было, утверждают в администрации. Позднее чиновники сказали, что информация о разрешении - неактуальна.

"По предварительной информации пострадало семь автомобилей, двери двух парадных жилого дома №11 по улице Архивная. Никто из жителей не пострадал. Все затраты на ремонт повреждений, нанесенных имуществу граждан, будут компенсированы. Setl Group уже связывается с управляющей компанией для урегулирования этого вопроса", - рассказали в пресс-службе.

Компания проверяет подрядчика на предмет соответствия работ утвержденному проекту, результаты проверки будут предоставлены в правоохранительные органы.

Свою проверку в связи с обрушением трубы начала прокуратура Невского района.