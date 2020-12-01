"Аэрофлот" понадеялся на восстановление авиасообщения с апреля

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля 2021 года, заявил гендиректор компании Михаил Полубояринов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

"Надеемся на то, что, может быть, с апреля, есть такое у нас ощущение, с апреля может начать восстанавливаться авиационное сообщение", - сказал Полубояринов.

"Соответственно, те стратегические наши цели и задачи, которые мы предполагаем выполнить, они могут начать воплощаться", - добавил топ-менеджер.

Также Полубояринов сообщил, что, несмотря на пандемию, компания пока не планирует менять стратегию развития, утвержденную в июле этого года.

"Понятно, что стратегия готовилась и считалась до пандемии, и мы, в общем, предполагаем, что этот эффект пандемии, он будет через, условно говоря, 2-3 года установлен. И к 2028 году мы пока не видим каких-то специальных факторов для ревизии этих цифр: мы предполагаем, что группа "Аэрофлот" к 2028 году будет перевозить порядка 130 млн пассажиров", - заявил глава "Аэрофлота".

РФ прекратила авиасообщение с зарубежными странами в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию", низкобюджетную "Победу" и летающую на Дальнем Востоке "Аврору". Государство через Росимущество контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% - у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.