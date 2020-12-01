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ФСИН рассказала о "добросовестном труде" Улюкаева в колонии под Тверью

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за коррупцию, работает в библиотеке в колонии под Тверью, сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

"Он очень начитанный, заказывает новые книги. Очень добросовестно трудится, следит за прохождением книг, чтоб там их не повреждали. Рекомендует какие-то своим сотоварищам", - сказал Калашников во вторник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Свою вину Улюкаев не признал.

Алексей Улюкаев ФСИН Александр Калашников

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