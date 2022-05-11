Экс-министр Улюкаев должен выйти на свободу 12 мая

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не стали подавать жалоб на решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, он должен покинуть колонию 12 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского районного суда Твери.

"Сегодня был крайний день, когда стороны могли обжаловать постановление об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Апелляционных жалоб в суд не поступало. Таким образом, 12 мая постановление суда вступает в законную силу и Улюкаев должен быть сразу же освобожден", - сказала представитель суда.

27 апреля Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство адвоката Улюкаева о его условно-досрочном освобождении.

По словам источника "Интерфакса", прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение" в колонии.

Дело Улюкаева

Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября 2016 года. Уже на следующий день по решению суда он был помещен под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве, а президент РФ Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил экс-чиновнику штраф в размере более 130 млн рублей, который был полностью выплачен в 2018 году.

Свою вину Улюкаев не признал.

Экс-чиновник отбывает наказание в исправительной колонии №1 под Тверью.