ОП предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Общественная палата (ОП) выступила с предложением запретить на территории РФ суррогатное материнство для иностранцев и одиноких граждан России, а также его коммерческую рекламу, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на соответствующий проект резолюции.

"Общественная палата подготовила проект резолюции по вопросу урегулирования суррогатного материнства в России. Среди предложений ОП - запрет на участие в программах сурматеринства иностранных граждан, запрет на его рекламу. Отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и, соответственно, запрет для участия в программе одиноких мужчин и женщин", - говорится в публикации.

По имеющейся у издания информации, 8 декабря состоится заседание Общественной палаты с представителями Госдумы РФ, детскими омбудсменами и профильными врачами. После принятия резолюции подготовкой поправок будет заниматься группа депутатов во главе с членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николаем Земцовым.

После заседания в ОП будут проведены слушания в Госдуме, подготовлены проект поправок в законодательство и доклад со статистикой, которые направят президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям силового блока. Все это будет представлено в контексте национальной безопасности, пояснил газете Земцов.

Опрошенные изданием эксперты считают, что суррогатное материнство в России давно нуждается в дополнительном регулировании - особенно после случаев гибели младенцев, рожденных суррогатными матерями, и ареста врачей по статье о торговле людьми. В то же время к вопросу необходимо подходить с осторожностью, чтобы не допустить упадка отрасли и не лишить страну статуса лидера в медицинском туризме, пишут "Известия".