В Минздраве призвали лишить частные медцентры права заниматься суррогатным материнством

Вице-спикер Думы Толстой считает эту услугу аморальной

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Частные медцентры не должны оказывать услуги суррогатного материнства, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения синистерства здравоохранения РФ Елена Байбарина.

"Нам кажется разумным предложение об ограничении лицензирования частных медицинских центров. Это мы можем сделать введением отдельной лицензии на использование суррогатного материнства, одним из лицензионных требований может быть наличие только государственной формы собственности", - сказала Байбарина во вторник на слушаниях в Общественной палате по проблемам суррогатного материнства.

Она сообщила, что предоставлением услуг на основе вспомогательных репродуктивных технологий в РФ занимается 424 госклиники и 825 частных. "Поскольку в объеме работы этих частных клиник 2% или 4% занимает суррогатное материнство, мы также не разорим никого из наших граждан", - сказала Байбарина.

Она с осторожностью отнеслась к предложению создать регистр суррогатных матерей. По словам Байбариной, в случае его неправомерного применения могут возникнуть серьезные этические проблемы.

По ее словам, Минздрав также поддерживает предложение о рассмотрении каждого случая преодоления бесплодия с применением суррогатного материнства врачебной комиссией, а не одним врачом. Кроме того, Байбарина поддержала запрет рекламы медицинских услуг по суррогатному материнству.

В СПЧ против запрета

В свою очередь зампред Совета по правам человека Ирина Киркора призвала не запрещать в России суррогатное материнство, поскольку для многих пар это единственная возможность стать родителями из-за широко распространенного бесплодия - и мужского, и женского.

"Очень не хотелось бы, чтобы суррогатные мамы подвергались травле, у них много вопросов, и не только финансовых, которые стоит обсудить. Хотелось бы, чтобы к репродуктивным технологиям относились как к возможности бесплодной паре родить малыша, стать биологическими родителями своего ребенка. Не стоит отрицать необходимость этой важной технологии появления ребенка на свет", - сказала Киркора на слушаниях.

Она подчеркнула, что даже в случае нарушений, допускаемых некоторыми медцентрами, не стоит лишать пар права быть семьей и растить своих детей.

"Суррогатное материнство не должно быть под запретом. Нужно понимать, как его можно развить. Сейчас, например, нет единого реестра малышей, рожденных суррогатными матерями, в этом направлении стоит развиваться. Нужно найти правильную конструкцию, формат, требование к той или иной процедуре, лицензирование центров, можно пойти на разные варианты, чтобы эта деятельность была более понятна обществу, вызывала меньше страхов и опасений за судьбу этих детей", - подчеркнула зампред СПЧ.

Петр Толстой считает аморальным

Между тем зампред Госдумы Петр Толстой заявил, что, "безусловно, мы всем должны помочь, но мне кажется, с точки зрения любой морали, любой нравственности, в любом государстве дети, рожденные на заказ - это абсолютно аморально". "Дети, рожденные на продажу, на экспорт - это абсолютно аморально. Здесь не может быть двух точек зрения", - сказал Толстой.

По его словам, подобные практики запрещены в ряде европейских стран, в том числе в Великобритании, Франции и Германии. "Не очень понятно в этом контексте, почему в России должно быть по-другому, почему в России мы по-прежнему ориентируемся на ценности 30-летней давности", - считает депутат.

Он напомнил, что в России возбужден ряд уголовных дел, связанных с тем, что матери рожали детей на заказ для иностранцев. По его словам, в связи с запретом на въезд в Россию иностранным гражданам из-за пандемии дети, рожденные суррогатными матерями "оказались брошенными в съемных квартирах".

Летом оперативники обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы пятерых младенцев, которые, по версии следствия, были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, однако их планам помешала пандемия. Ведется следствие по ст. 127 УК РФ "торговля людьми". Дети были доставлены в больницы.

По данным газеты "Известия", которая ссылалась на директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, в ситуации, когда биологические родители из-за пандемии не могут забрать рожденного в России ребенка, находятся около 100 детей.