Суд взыскал с цирка компенсацию за травмы у провалившегося сквозь кресла ребенка

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирске Октябрьский суд обязал ООО "Цирк Золотой дракон" заплатить в общей сложности 200 000 рублей штрафов и компенсаций за перелом руки у девочки, которая пришла смотреть представление, но провалилась между креслами и упала с высоты полутора метров. Об этом сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что цирк проводил представления на парковке ТРЦ "Сибирский молл". В октябре мама с двухлетней дочкой пришли на представление и заняли места, расположенные на высоте около 1,5 м от асфальтового покрытия проезжей части парковки ТРЦ. Во время представления ребенок провалился между сидениями. В прокуратуре отметили, что ее здоровью был нанесен вред средней степени тяжести.

Мать решила взыскать с цирка 250 000 рублей. Ее позицию поддержал участвовавший в деле прокурор.

Суд взыскал в пользу девочки 100 000 рублей компенсации морального вреда, в пользу каждого из родителей - по 25 000 рублей, а также оштрафовал цирк на 50 000 рублей за нарушения законодательства о защите прав потребителей.