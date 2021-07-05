Жительница Волгограда отсудила у магазина компенсацию за перелом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Волгограде Советский суд взыскал с "дочки" "Магнита" АО "Тандер" 300 000 рублей компенсации в пользу покупательницы, которая в апреле 2020 года поскользнулась на мокром полу и сломала ногу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

После травмы и операции у потерпевшей "усугубилось течение хронических заболеваний", установил суд. Ей пришлось купить инвалидную коляску, ходунки, а также ей потребовалось постоянное лечение. Женщина обратилась в суд за компенсацией.

Суд счел, что она получила травму "вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по уборке магазина, обеспечивающей безопасное движение граждан", говорится в сообщении.

Ответчик обжаловал это решение, однако суд оставил его без изменений.