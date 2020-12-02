"Алые паруса" уходят с рынка

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сеть супермаркетов "Алые паруса", один из старейших участников российского рынка ритейла, закрывает свои магазины, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники из числа консультантов на рынке коммерческой недвижимости.

Несколько точек, ранее занятых "Алыми парусами", займут "Перекрестки" (входят в X5 Retail Group). В X5 подтвердили, что компания арендовала три таких площадки на северо-западе Москвы и в Подмосковье.

Сеть премиальных магазинов "Алые паруса" была основана в 1999 году Ольгой Блажко - матерью создателя девелоперской компании "Дон-строй" Максима Блажко (основные активы девелопера отошли структурам ВТБ еще в 2009 году). На пике развития в сети "Алых парусов" было 18 магазинов, напоминает "Коммерсантъ". Сейчас на сайте сети названы восемь торговых точек, в том числе "Елисеевский" на Тверской улице в Москве.

Управление "Елисеевским" может заинтересовать премиальную сеть "Глобус Гурмэ", которая в этом году перешла под контроль владельца Novikov Group Аркадия Новикова и Антона Пинского (управляет клубом Gipsy, сетью "Тодасе" и др.), сказал один из собеседников газеты. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева рассказала изданию, что магазин уже предлагали в управление "Азбуке вкуса" и X5, но те отказались.

По словам Хакбердиевой, сеть "Алые паруса" начала испытывать серьезные проблемы с 2014 года из-за обвала рубля и введения продуктового эмбарго. Гендиректор "InfoLine-Аналитики" Михаил Бурмистров связывает крах "Алых парусов" с проблемами у основного девелоперского бизнеса Максима Блажко. Бурмистров также допускает, что сеть могла не выдержать усилившуюся конкуренцию с "Азбукой вкуса", улучшившимся "Перекрестком" и сетью Spar, которая заняла некоторые точки ушедшего с рынка "Седьмого континента".