В КБР спустя полгода возобновили поиски мальчика, пропавшего после ДТП

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели возобновили поиски 14-летнего подростка - третьего пассажира автомобиля, в конце июня упавшего в ущелье горной реки в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС по республике.

"Работы проводятся в связи с понижением уровня воды в реке Баксан. Поиски проводят вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки по течению", - говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером 30 июня на автодороге Прохладный - Баксан - Эльбрус между населенными пунктами Тырныауз и сельским поселением Верхний Баксан. Автомобиль ВАЗ-2109 сорвался с дороги и упал в реку Баксан с высоты около 40 метров. В машине находились три человека – 22-летняя девушка, 17-летняя девушка и подросток 14 лет. Водителю "девятки" удалось покинуть транспортное средство до его падения в реку.

2 июля спасатели нашли упавший в реку автомобиль, в котором были тела девушек 1998 и 2003 годов рождения. Длительные поиски подростка результатов не дали.