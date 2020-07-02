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В Кабардино-Балкарии нашли упавший в реку автомобиль с двумя телами

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Кабардино-Балкарии нашли автомобиль, упавший в реку во вторник, в машине найдены два тела. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по КБР.

"Сегодня в 16:00 спасатели обнаружили автомобиль в пойме реки Баксан на расстоянии около 600 метров от места падения. Автомобиль деформирован. Машину подняли на берег и провели деблокировку. В автомобиле обнаружено тело женщины и девушки", - сказали в МЧС.

Спасатели продолжают поиски 14-летнего мальчика, также находившегося в машине в момент ДТП.

30 июня около 18:00 в Кабардино-Балкарии на автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус между населенными пунктами Тырныауз и сельским поселением Верхний Баксан произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ-2109 сорвался с дороги и упал в реку Баксан с высоты около 40 метров. В машине находились три человека – 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет. Водителю "девятки" удалось покинуть машину до его падения в реку.

Лл ил

Кабардино-Балкария ДТП

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