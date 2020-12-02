Водителя автобуса будут судить в Калмыкии за гибель трех пассажиров

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Калмыкии рассмотрит дело водителя пассажирского автобуса рейса "Махачкала - Москва", который летом попал в смертельную аварию под действием наркотика.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре республики, 34-летний житель Дагестана обвиняется в "нарушении лицом, находившимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения". В момент аварии водитель был в состоянии наркотического опьянения.

ДТП произошло 26 августа. Водитель автобуса с 45 пассажирами на автодороге "Комсомольский - Артезиан" уснул за рулем и столкнулся с двигавшимся в том же направлении "КАМАЗом". Три пассажира автобуса скончались на месте происшествия, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью.

Установлено, что водитель был допущен к управлению автобусом без обязательного предрейсового медицинского осмотра, а у автобуса были неисправны тормоза.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Черноземельский районный суд.