Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В ночь на среду в Калмыкии столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву. Погибли три человека, еще пять госпитализированы, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным МВД, ДТП произошло в 1:45 на 38-м километре дороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан в Черноземельском районе республики. Столкнувшиеся грузовик и автобус следовали в одном направлении.

Погибли пассажиры автобуса - мужчина и две женщины. Пострадавшие находятся в больнице в поселке Комсомольский, уточняют в МЧС.

За остальными пассажирами из Махачкалы выехал резервный автобус.