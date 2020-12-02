Отправку домой новосибирца с туберкулезом и COVID объяснили несогласованностью

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Новосибирской области провел проверку информации о неоказании помощи больному с туберкулезом и COVID-19, которого не приняли в две больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Из объяснений, предоставленных руководством ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза" Минздрава России и областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы, следует, что при переводе пациента из одной медицинской организации в другую сотрудники этих организаций не согласовали свои действия, что и стало причиной инцидента", - говорится в релизе.

Отмечается, что в областной Новосибирской клинической туберкулезной больнице развернуто специализированное инфекционное отделение для пациентов с туберкулезом и коронавирусной инфекцией на 20 коек.

"Администрация туберкулезной больницы после инцидента связалась с пациентом и его родственниками, мужчине предложили госпитализацию. Однако в назначенный день он в больницу не явился", - сказано в сообщении.

Для транспортировки пациента службу скорой медицинской помощи не привлекали, в туберкулезную больницу мужчину доставил транспорт НИИ туберкулеза, забрал его из больницы тот же автомобиль.

Ранее сообщалось, что проверкой инцидента занимается также Росздравнадзор.

Как сообщалось, новосибирца с открытой формой туберкулеза, проходившего лечение в туберкулезном диспансере, повезли в клинику новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава РФ для проведения операции – установки клапана в легкое. Там у пациента диагностировали коронавирусную инфекцию, его повезли в областную туберкулезную больницу, однако там не оказалось свободных мест. В итоге пациента высадили на улице и отправили домой.