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Новосибирский Минздрав не увидел связи между суицидами в больницах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Несчастные случаи с пациентами нескольких новосибирских больниц, в том числе COVID-госпиталях, произошедшие с конца ноября, не связаны между собой, пациенты получали необходимую терапию, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Минздрав Новосибирской области запросил информацию у медицинских организаций обо всех инцидентах, которые произошли в больнице №25, госпитале ветеранов войн №2 и областной больнице. Несчастные случаи в новосибирских больницах не связаны между собой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не все погибшие пациенты были инфицированы коронавирусом и лечились в инфекционных госпиталях. У тех, кто проходил лечение от коронавирусной инфекции, заболевание протекало по-разному, состояние пациентов было разной степени тяжести: от тяжелого до удовлетворительного.

"Все пациенты получали необходимую терапию в соответствии с утвержденными протоколами лечения. Ни один из пациентов ранее не состоял на учете у психиатра, во время лечения в стационаре никто не проявлял признаков психического расстройства или неадекватного поведения. Произошедшее стало неожиданностью для медицинского персонала больниц", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы, сотрудники медицинских организаций оказывают максимальное содействие в их работе.

По данным местных СМИ, за последние 10 дней два пациента покончили с собой в больнице №25, работающей как COVID-госпиталь, по одному – в госпитале ветеранов войн №2, где также лечатся пациенты с коронавирусом, и в областной больнице, где погибший пациент не болел COVID-19.

Новосибирская область коронавирус

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