Житель Татарстана осужден условно за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана в среду вынес обвинительный приговор по делу о реабилитации нацизма в отношении Мухаммеда Эль-Айюби, разместившего фото Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Эль-Айюби назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штрафом в 150 тыс. рублей. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 354.1 и ч.1 228 УК РФ (покушение на реабилитацию нацизма; незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства в значительном размере).

4 мая 2020 года Эль-Айюби, используя приложение в соцсети, отправил на сайт "Банк памяти" фотографию Гитлера для ее дальнейшей трансляции во время акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

При обыске у обвиняемого выяснилось, что он нескольких месяцев выращивал у себя дома растения, содержащие наркотические средства, сообщила ранее "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. "По его утверждению, такой поступок он совершил из-за наличия симпатий к Гитлеру, а растения, содержащие наркотические средства, он выращивал для личного употребления", - сказала Петренко.

Эль-Айюби в ходе предварительного следствия полностью признал вину и публично принес извинения.