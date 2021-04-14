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Акцию "Бессмертный полк" переносить не будут, ее формат определят позднее

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы акции "Бессмертный полк" не планируют переносить шествие, формат акции будет определен властями регионов в ближайшие дни, сообщила "Интерфаксу" сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева.

"Я думаю, точно нет, потому что шествия в День Победы - это традиция и это такая народная инициатива, просто в последние годы, с учетом того, что акция приобрела массовый характер и требуются особые меры безопасности, власти активно помогают в организации и проведении. В любом случае 9 мая - это 9 мая, поэтому ни о каком переносе речи быть не может", - сказала Цунаева, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вариант переноса шествия на другую дату из-за коронавируса.

По ее словам, сейчас идет подготовка как к онлайн-, так и к офлайн-шествию. Но окончательный формат акции будет утвержден властями регионов с учетом эпидемиологической обстановки.

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"Скорее всего, в каждом регионе о том, какой формат шествия будет, в каком объеме, будут принимать главы регионов, потому что в каждом из них своя ситуация (...)Времени немного осталось, я думаю, что в ближайшее время будет принято решение. Я думаю, это вопрос ближайших дней", - добавила Цунаева.

"Что касается онлайн-шествия, то мы активно готовимся, я думаю, что совсем скоро вместе с нашими партнерами объявим о форматах, каким образом можно будет подключиться. Сейчас активно идет набор волонтеров", - уточнила собеседница агентства.

В случае, если власти примут решение о проведении традиционного шествия, от онлайн-акции организаторы отказываться не будут.

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"От онлайна мы отказываться не будем однозначно, потому что, проанализировав опыт прошлого года, мы видели то, что граждане, которые не смогли пойти на шествие, смогли с удовольствием принять участие в онлайн-формате", - отметила Цунаева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о масштабах проведения акции "Бессмертный полк" будут зависеть от рекомендаций санитарных властей. Вопрос о сроках принятия решения о проведении шествия в текущем году Песков переадресовал организаторам.

Шествие "Бессмертного полка" уже несколько лет проходит в России 9 мая, в День Победы. Из-за коронавируса в 2020 году мероприятие прошло в виртуальном формате: люди выкладывали в интернете фотографии и истории своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным организаторов, в виртуальном шествии приняли участие порядка 3 млн человек, а его трансляцию посмотрели более 25 млн.

Бессмертный полк

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