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Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано"

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано"
Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить госкорпорацию "Роснано".

"Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - сказал Путин в ходе встречи с Куликовым в режиме видеоконференции.

"Вы сейчас работаете в Военно-промышленной комиссии. Я знаю, что вы в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии", - добавил он.

До настоящего момента госкорпорацию "Роснано" возглавлял Анатолий Чубайс.

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Роснано Владимир Путин ВПК Сергей Куликов

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