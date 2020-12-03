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Кремль назвал естественной ротацией смену главы "Роснано"

Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чем дальше будет заниматься Чубайс

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Смена главы "Роснано" является естественной ротацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Анатолий Борисович (Чубайс - ИФ) давно возглавляет "Роснано", он, собственно, создавал "Роснано". Здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе вполне естественном. Что касается дальнейшей деятельности Чубайса, я вам ничего не могу сказать, потому что не располагаю такой информацией", - сообщил Песков журналистам в четверг.

Его спросили, почему не было встречи президента РФ Владимира Путина с Чубайсом. "Почему решил не встречаться? Не было в графике таких планов. Не то, что кто-то отказался от таких встреч. Просто таких планов не было", - пояснил Песков.

При этом он подчеркнул, что отсутствие Чубайса на встрече Путина с новым руководителем АО "Роснано" не означает, что глава государства с ним не общается и у них нет контакта. "Во-первых, нет какого-то четкого протокола о том, что должен обязательно быть уходящий руководитель компании, такого абсолютно протокола нет. Поймите, это абсолютно не означает, что у президента не было и нет контактов с Чубайсом. Они могут общаться по телефону и так далее", - сказал Песков журналистам.

"Руководство "Роснано" президент упоминал во вчерашней встрече, называл или не называл по фамилии, ну, это, скорее, знаете, из теории конспирологии, на это не нужно обращать такого внимания", - добавил он.

Говоря об оценке деятельности Чубайса в качестве руководителя "Роснано", Песков напомнил, что президент назвал компанию важной структурой. "Давайте не забывать, что именно Чубайс стоял у истоков этой компании", - сказал пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать изменений в политике "Роснано" с учетом бэкграунда нового руководителя компании, Песков сказал: "Послушайте, мы говорим о том, что нам нужно диверсифицировать оборонно-промышленный комплекс, наращивать там процент производимой гражданской продукции, собственно, как раз технологии, которые рождаются в "Роснано", продукция, которая рождается на предприятиях, куда вкладываются деньги, она востребована во всех отраслях, в первую очередь в гражданских. Поэтому в этом плане суть работы (компании - ИФ), очевидно, что она абсолютно понятна и очевидна, здесь нечего менять, а что касается стиля работы, то, конечно, у каждого руководителя свой стиль работы".

Песков добавил, что профиль компании очевиден, и никаких изменений этого профиля не планируется.

У пресс-секретаря уточнили, что имел вчера в виду президент, говоря на упомянутой встрече и о проблемах компании. "Проблемы существуют у различных компаний. Поскольку "Роснано" осуществляет инвестиции и в стартапы, и в проекты, и, конечно же, при активном инвестировании в предприятия с повышенной долей риска, конечно, не все инвестиции, что называется, "выстреливают". Это нормально абсолютно для такого вида деятельности, и во всем мире такие компании неизбежно имеют определенный процент "невыстреливших" активов. Но в то же время, есть и очень много важных достижений", - сказал Песков.

Ранее в четверг стало известно, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал правительственную директиву, необходимую для смены главы "Роснано". Накануне, 2 декабря, Путин предложил зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить "Роснано". При этом глава государства не сказал, какой пост предложат Чубайсу.

Роснано Дмитрий Песков Анатолий Чубайс Владимир Путин Сергей Куликов

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