Сбербанк допустил увольнение каждого десятого сотрудника кредитной службы

Это произойдет, если банк не будет наращивать кредитование быстрее рынка

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2021 году может сократить до 10% сотрудников кредитной службы, если не будет наращивать кредитование быстрее рынка, пока портфель устойчиво растет, сообщил вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" банка Сергей Бессонов.

"Мы видим, устойчивый рост сейчас идет кредитного портфеля год к году, поэтому уже конкретная цифра по 2021 году будет зависеть от того, насколько мы будем прирастать в кредитном портфеле. Я допускаю, что если мы будем прирастать значительно выше рынка, у нас никаких сокращений не будет, потому что, по большому счету, будет на 10-20% больше задач. Если будем прирастать по рынку, то тогда может быть сокращение на 10%", - сказал он.

Сейчас в кредитной службе по всем территориальным банкам без учета центрального аппарата работает больше 3000 человек.

"Мы считаем, что применение искусственного интеллекта и онлайн-процессов, машинного обучения позволит делать оптимизацию не менее 10% в год. Но что такое оптимизация, есть несколько вариантов ответа. С одной стороны, можно сократить 10% персонала. С другой стороны, если у вас возрастает количество кредитов, которые вы предоставляете, вы должны либо 10% персонала набрать с рынка, либо никого не набирать, а просто меньшим количеством делать большее количество задач", - объяснил Бессонов.