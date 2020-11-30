Электронная коммерция доросла до стратегии Сбербанка. Обобщение

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк, презентуя недавно свой обновленный и устремленный во все стороны одновременно бренд - Сбер, возможно, и не предполагал, насколько точно он уловил настроения инвесторов. Новое большое мероприятие Сбербанка - представление стратегии до 2023 года - прошло при таком тотальном доминировании темы электронной торговли, что президенту - председателю правления банка Герману Грефу даже пришлось выступить в парадоксальной для себя роли консерватора, напомнив участникам презентации, что все-таки финансовые услуги банк пока еще продолжает оказывать.

Впрочем, дело не только в том, что инвесторы и аналитики увлечены модной темой, которую дополнительно подогрело успешное IPO маркетплейса Ozon. Подавляющий численный перевес вопросов про e-commerce обеспечил и сам Сбербанк: во-первых, не дав прорывных новостей по традиционной финансовой тематике, во-вторых - сознательно подчеркивая место e-commerce в стратегии, и в-третьих - свежим информационным фоном. Не успел отгреметь развод с "Яндексом", как Сбербанк договорился о сделке с Ozon - и был отвергнут, а по рынку поползли слухи о трениях с партнером по СП - Mail.ru Group, а также о готовящейся покупке онлайн-маркетплейса ритейлера "М.Видео" goods.ru. Многочисленные размолвки с контрагентами из "новой экономики" - тайные или явные, настоящие или выдуманные - сформировали вокруг Сбербанка некое поле напряжения, и, возможно, именно об этом говорил Греф, когда сетовал на холодный прием со стороны участников тех сегментов рынка, куда кредитная организация впервые приходит. "Когда мы приходим сегодня на новые для нас рынки, в общем, мы видим, что не всегда рукоплещут, мягко скажем. Мы видим (аналогичную - ИФ) ситуацию в США, когда где-то появляется из hi-tech кто-то в новой отрасли, игроки, как правило, не очень счастливы этому. То же самое несчастливы нам. И, конечно, на нас будет продолжаться давление, медийное давление, административное давление и так далее, будут стараться всячески помешать нам двигаться вперед", - сказал Греф.

В итоге последний день осени топ-менеджмент Сбербанка посвятил в основном развенчанию мифов и ответам на вопросы о будущем e-commerce сегмента. Основные посылы таковы: отношения с Mail.ru не в пример взаимным мучениям с "Яндексом", хотя e-commerce все равно врозь; больших M&A-сделок на столе нет (а значит, покупки goods.ru, видимо, ждать не стоит - впрочем, буквально это сказано не было), но точечные вполне возможны; Сбербанк консолидирует контроль в "Сбермаркете", который станет одной из отправных точек экспансии в сегменте; наконец, инвестировав солидные 4% капитала в нефинансовые активы (в основном именно в электронную коммерцию), банк к 2023 году хочет обосноваться среди первых 3-5 игроков рынка, а в перспективе покуситься и на первое место.

"Чтобы вам было с нами не скучно, мы не хотим быть скучными банкирами или скучными производителями каких-то технологий. Мы стараемся все время создавать какие-то интересные кейсы, вокруг которых будет не скучно, никто не заснет: ни наши сотрудники, ни наши клиенты, ни наши инвесторы", - пообещал напоследок глава Сбербанка.

Дивидентная политика - прежняя

Новая дивидендная политика на 2021-2023 годы была одобрена набсоветом Сбербанка на заседании 10 ноября. После этого Греф сообщил журналистам, что Сбербанк думает о сохранении нормы выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.

Позднее в тот же день банк в своем пресс-релизе сообщил, что набсовет утвердил положение о дивидендной политике, согласно которой Сбербанк будет поддерживать долю выплаты дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций, при условии соблюдения ряда обязательных условий.

В понедельник, представляя общественности новую стратегию и дивидендную политику, Греф подтвердил ранее озвученные планы по сохранению планки дивидендов в 50%. В то же время, по его словам, банк не собирается держать лишний капитал, и в случае развития ситуации лучше прогноза может гибко отреагировать в части роста дивидендных выплат. Правда, Греф подчеркнул, что это не надо рассматривать как обещание.

"Скажу только одно, что в принципе, если мы увидим, что у нас есть избыток капитала, честно скажу, что у нас никакого желания нет, никаких причин для того, чтобы держать лишний капитал. Это снижает нашу ROAE, и в общем нам лишний капитал точно не нужен. Поэтому если ситуация будет складываться лучше, чем мы ожидаем, и мы, конечно, будем чувствовать, что запас к риску у нас адекватен, то я думаю, что мы вполне можем гибко отреагировать на это", - сказал Греф, отвечая на вопрос о возможности превышения дивидендными выплатами закрепленной в стратегии банка планки в 50% прибыли.

"Я бы не хотел загадывать, не хотел бы, чтобы это рассматривалось как некие данные обещания уже, но, если такая ситуация будет возникать, я думаю, что это вполне возможно. Лишний капитал держать точно не будем", - подчеркнул глава Сбербанка. Он также отметил, что банк старается не разбрасываться обещаниями особенно в части того, что касается его инвесторов.

Также Греф рассказал, что дивидендная политика на следующие три года учитывает возможные регуляторные ужесточения. "В этом смысле мы риски оценили, но ничего такого угрожающего для себя не увидели. Это, конечно, и ограничение всякого рода комиссий, введение пруденциальных мер надзора дополнительных, риск-веса повышенные и требования по capital adequacy ratio, и все остальные вещи. У нас все эти расчеты были достаточно корректно проведены, и мы с директорами это упражнение проделали. Все это вместе взятое нам не мешает достигать тех ключевых задач, которые мы перед собой сформулировали", - заверил глава Сбербанка.

Какие финансовые показатели ждет Сбербанк

Прогноз по прибыли в свою стратегию Сбербанк решил не закладывать. Как пояснил журналистам на онлайн-конференции Греф, один раз Сбербанк нарушил свое правило, а достигнуть заявленной цифры не удалось. В конце 2017 года банк в рамках стратегии на 2018-2020 годы запланировал в 2020 году получить 1 трлн руб. чистой прибыли, но пандемия и связанные с ней события не дали банку показать такой результат.

Финансовый директор банка Александра Бурико изложила три основные цели Сбербанка на горизонте ближайших трех лет: рентабельность капитала группы должна составить не ниже 17%, среднегодовой темп роста выручки нефинансовых сервисов выше 100% и выплата дивидендов на уровне 50% чистой прибыли группы при условии поддержания достаточности базового капитала на целевом уровне (свыше 12,5%). В 2020 году Сбербанк прогнозирует рентабельность капитала на уровне 13-15%.

Также она рассказала, что банк планирует наращивать пассивы от клиентов теми же темпами, что и весь банковский сектор. "Мы ожидаем, что рост спроса на инвестиции и ускорение потребительской активности немного замедлят рост средств физлиц примерно до 5-7% в год на горизонте стратегии. Средства юридических лиц будут расти немного быстрее - на 8-10% ежегодно в течение следующих трех лет. При этом мы будем расти быстрее рынка в этом сегменте благодаря укреплению наших позиций в обслуживании расчетных счетов", - сказала финдиректор.

Согласно материалам Сбербанка ко "Дню инвестора", темп роста розничного кредитования в 2021-2023 годах составит 10-12% в год, корпоративного - 5-7%.

Также Сбербанк традиционно озвучивает таргет по стоимости риска. Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" Джангир Джангиров рассказал, что банк ожидает снижения показателя cost of risk в 2021 году до 1,4-1,6% на фоне улучшения ситуации в экономике с прогнозируемого уровня 2,3-2,5% в 2020 году. "На горизонте 2020-2023 годов мы прогнозируем снижение до 1%, это наш базовый прогноз риска, который предполагает постепенное восстановление экономики и изменение структуры портфеля банка, в частности, рост доли ипотеки в выдачах", - пояснил Джангиров.

Экосистема в системе ценностей Сбербанка

В конце 2017 года Сбербанк лишь начинал свои эксперименты в небанковском бизнесе, хотя создание экосистемы и было обозначено в целях стратегии на 2018-2020 годы. На этот раз на презентации стратегии на ближайшие три года этой теме было посвящено больше всего времени в рамках выступлений топ-менеджеров банка перед инвесторами. Аналитики и журналисты позднее также задавали вопросы в основном про экосистему.

К новому периоду планирования кредитная организация подошла, являясь владельцем или совладельцем ряда нефинансовых единиц, в то же время пока что в масштабе всей группы они не так заметны.

"Доля дохода от наших нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе группы составит более 5% (в 2023 году - ИФ). Но основная монетизация будет происходить на горизонте 2030 года - и доля нефинансовых сервисов в чистом операционном доходе достигнет 20-30%", - рассказал Греф.

Также он сообщил, что Сбербанк рассматривает в будущем вариант монетизации своих нефинансовых бизнесов через IPO, но не планирует расставаться с контролем в них на горизонте новой стратегии 2021-2023 годов.

"Вопрос выбора момента остается пока открытым, конечно, мы хотим продавать все-таки бизнес в уже достаточно зрелом состоянии, когда мультипликаторы являются оптимальными для стоимости с точки зрения продажи, являются выгодными для наших акционеров", - сказал Греф. Он уточнил, что в то же время Сбербанк хочет сохранять какой-то значительный период времени, за пределами стратегии до 2023 года контроль во всех компаниях, которые принадлежат Сбербанку и являются "корневыми точками развития" экосистемы.

Большой интерес участников "Дня инвестора" вызвали планы Сбербанка создать свой собственный маркетплейс в 2021 году. "При этом мы не начинаем строить сервис электронной коммерции с нуля. Мы приобрели бесценный опыт создания и успешного вывода на рынок маркетплейса "Беру". Плюс за последние несколько лет в экосистеме Сбера появились и стремительно росли компании, теперь уже занимающие весьма заметные позиции в своих сегментах", - сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, отметив, что речь идет о таких сервисах, как "СберМаркет", "Самокат", "СберЛогистика" и так далее.

Хасис также рассказал, что Сбербанк намерен уже по итогам 2023 года войти в топ-3 или топ-5 игроков рынка e-commerce с общим оборотом в 500 млрд рублей. По словам топ-менеджера, в дальнейшем компания сможет завоевать лидерскую позицию на этом рынке. Хасис отметил, что предыдущие три попытки реализовать проект в сфере электронной коммерции закончились неудачно, но банк извлек из этого уроки.

"Мы переосмыслили формат партнерств. Теперь, осуществляя наши стратегические инвестиции, мы предполагаем либо контроль в компаниях с нашим участием, либо ясный и понятный путь к контролю и готовы не иметь контроль только в том случае, если сервисы такой компании безусловно, явно и глубоко интегрируются с нашей экосистемой (например, как в СП с Mail.ru - О2О - прим. ИФ)", - заявил топ-менеджер. Он уточнил, что Сбербанк сейчас не обсуждает крупные M&A в сфере e-commerce, предпочтительно органическое развитие и точечные покупки.

В целом в нефинансовый бизнес планируется сделать существенные вложения, потому что ожидается заметный рост его дохода, а это невозможно без инвестиций. "За три года он (доход нефинансовых сервисов - ИФ) должен кардинально вырасти и обеспечить не менее 5% от дохода группы. На реализацию этой стратегии мы направим существенные инвестиции в размере около 4% нашего капитала. И их большую часть мы направим на развитие индустрии электронной коммерции", - сказал Хасис. Позднее финдиректор банка Александра Бурико уточнила, что существенная часть трат придется на 2021 год. Инвестировать предполагается в том числе в логистический комплекс, включая склады.

Греф сообщил, что инвестиции Сбербанка в экосистему пока минимальны по его меркам и не создают угрозу для банковского бизнеса группы. "Мы находимся в очень плотном контакте с Центральным банком, регулярно обсуждаем влияние на капитал, влияние на банковский бизнес. Это влияние очень небольшое, здесь должен сказать, что во всем мире регуляторы смотрят за экосистемами, и в том числе финансовые регуляторы", - пояснил глава банка.

Цифровые и современные

Кроме нового проекта в сфере электронной торговли, также был анонсировано создание сервиса финансового. Но речь идет не о классическом банковском бизнесе, а о цифровых финансовых активах, закон об обороте которых вступит в силу в России с 1 января 2021 года.

"Мы хотим вывести на рынок нашу новую блокчейн-платформу, которая будет предоставлять услуги по покупке цифровых финансовых активов, и там мы собираемся с самого начала реализовать возможность приобретения "зеленых инструментов"", - рассказал Греф. По его словам, со следующего года в России можно будет полноценно начать применять блокчейн, и это радикально поменяет в перспективе нескольких лет банковский бизнес.

Также глава кредитной организации сообщил, что Сбербанк имеет наработки в области криптовалют и может начать эксперимент с выпуском сберкоина уже в 2021 году.

"Думаю, что в следующем году в этой части мы увидим большое количество экспериментов, новаций и попыток реализовать эту новую технологию. Мы, я надеюсь, будем одними из первых, мы все эти месяцы и годы работали над технологией, поэтому, как только это станет возможным, мы с 1 января выйдем с пакетом услуг на рынок", - отметил Греф. Сбербанк уже провел и сейчас проводит эксперименты с криптовалютой в этом году, работает с иностранными партнерами, например, с J.P. Morgan.

В рамках стратегии Сбербанк все же планирует оставаться в финансовом положении, которое позволяет выплачивать дивиденды в 50% чистой прибыли, несмотря на расходы на все проекты. Кстати, мотивировать на исполнение целей стратегии будут не только топ-менеджеров, но и руководителей среднего звена. Для них в 2021 году будет создана новая программа поощрения.