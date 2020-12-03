Бизнес просит КС вернуть ему право на торговлю рядом с жилыми домами

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Предприниматели из Ярославля, Калининграда и Перми пожаловались в Конституционный суд (КС) РФ на то, что местные власти и суды вопреки позиции КС по-прежнему запрещают им размещать на придомовых территориях палатки и киоски - нестационарные торговые объекты (НТО). Жалобы зарегистрированы в картотеке суда, их подачу подтвердил "Интерфаксу" советник коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Армен Джагарян, который консультировал заявителей.

Жалобы в суд направили калининградское ООО "Быстрое питание", несколько индивидуальных предпринимателей (ИП) из Калининграда и Перми, а также товарищество собственников жилья (ТСЖ) "Мирный". Они просят КС РФ проверить ряд норм закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и закона о торговле, на основе которых муниципальные власти ограничивают размещение НТО у жилых домов. Делается это с использованием городских правил благоустройства, где устанавливается запрет на размещение таких объектов на придомовых территориях, в том числе и на участках, находящихся в частной собственности.

Первый поход

Первыми попытались оспорить этот запрет пермские предприниматели, которые рассказывали в судах о том, что для них возможность ставить палатки и киоски на частных придомовых территориях - чуть ли не единственная возможность продолжать деятельность. Дело в том, что городские власти за последние годы сократили число мест на муниципальных и государственных участках, где можно размещать НТО, более чем два раза. В 2012 году их было около 1300, а к концу 2018 года осталось лишь 570, говорилось в жалобах.

В судах общей юрисдикции пермские ИП поддержки не нашли и летом 2019 года пожаловались в КС РФ. Они просили проверить на соответствие Конституции РФ нормы вышеупомянутых законов. По их мнению, спорные положения законов позволили городским властям установить в правилах благоустройства дополнительный по сравнению с федеральным законодательством запрет на размещение НТО на участках, находящихся в частной собственности.

КС РФ не стал рассматривать жалобу по существу и в декабре 2019 года выпустил "отказное" определение, но указал в нем два момента, которые подарили предпринимателям надежду на победу в споре с чиновниками.

Во-первых, написал КС РФ, собственники по общему правилу вправе предоставлять принадлежащий им земельный участок или его часть для размещения НТО. При этом размещение таких объектов не должно нарушать интересы иных лиц и противоречить требованиям нормативных актов, должно соответствовать требованиям градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

Во-вторых, оспариваемые нормы не наделяют городских чиновников правом устанавливать в правилах благоустройства абсолютный, не зависящей ни от каких условий, запрет на размещение НТО на придомовой территории многоквартирных домов, если его собственники согласны на такое соседство, и соблюдаются обязательные требования.

Кроме того, КС РФ отметил, что на рассмотрении в Госдуме уже находится законопроект, который должен ограничить перечень оснований, по которым орган местного самоуправления может отказать в размещении НТО в конкретном месте. Правда, законом этот документ до сих пор так и не стал.

Воз и ныне там

Такое определение КС ПФ пермские ИП восприняли как подтверждение собственной правоты и обратились в ВС РФ за пересмотром своего дела. Однако в мае 2020 года коллегия по административным делам суда отказала им в этом. Такое решение было мотивировано тем, что основанием для пересмотра является признание норм неконституционными, а КС РФ такого вывода не сделал и "воздержался от оценки по существу оспариваемых законоположений".

Так же, как и ВС РФ, поступают и нижестоящие суды. "На низовом уровне судов попытки предпринимателей оспорить местные правила благоустройства, содержащие аналогичные запреты, оказываются безрезультативными, ссылки на определения КС РФ игнорируются судами", - рассказал "Интерфаксу" Джагарян.

По его словам, в результате бизнесмены решили обратиться в КС РФ с новыми жалобами на те же самые нормы. Они обращают внимание суда на то, что сохраняется неопределенность в вопросе конституционности этих норм - с учетом судебной практики, которая складывается вопреки позиции КС РФ.

Кроме того, в поддержку позиции предпринимателей свое письмо в КС РФ направила и Ассоциация малоформатной торговли. Ее позиция совпадает с доводами заявителей.

Ассоциация также обращает внимание на то, что нестационарная розничная торговля отнесена к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии COVID-19. "Развитие малого торгового бизнеса, в том числе в его нестационарных формах, напрямую зависит в первую очередь от наличия прозрачных и стабильных правил игры, реальности и действенности гарантий, предоставляемых субъектам малой торговли, включая судебную защиту от неправомерных действий со стороны региональных и местных органов власти", - говорится в письме.

"Сейчас этот спор принципиален как потому, что касается защиты малого бизнеса (а продажа многих товаров, например сельхозпродукция местных фермеров, возможна в основном через НТО как безальтернативный канал дистрибуции), так и потому, что имеет место конфликт юрисдикций - КС РФ и ВС РФ", - говорит Джагарян.

Жалобы пока не приняты к производству.