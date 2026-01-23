Поиск

В Думе доработали законопроект о регулировании нестационарной торговли на частных землях

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности и торговле доработал законопроект № 872405-8 о регулировании нестационарной торговли на частных землях, включив в него возможность для самозанятых торговать в киосках и палатках, а также сделав регулирование добровольным для регионов.

Законопроект в марте 2025 года внесли в палату сенаторы Александр Двойных и Андрей Кутепов. В редакции первого чтения документ предлагал обязать все регионы включать нестационарные торговые объекты (НТО) на земельных участках частной собственности в схемы размещения, утверждаемые муниципалитетами. По первоначальной версии, бизнес должен был подавать местным властям заявления с эскизным планом НТО и письменным согласием собственника земли. Размещение объектов допускалось только при соответствии документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, а также пожарным, санитарным и экологическим нормам. Законопроект должен был вступить в силу с 1 марта 2026 года, на приведение существующих НТО в соответствие отводилось 12 месяцев.

Комитет Госдумы доработал законопроект, итоговый текст размещен в электронной базе данных парламента.

В редакции законопроекта ко второму чтению расширен круг лиц, которые смогут торговать в нестационарных объектах на частных землях. Помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, право подавать заявления на включение НТО в схему размещения получили физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые) в течение срока проведения эксперимента, т.е. до 31 декабря 2028 года.

Еще одно изменение касается принципа регулирования. В первом чтении предполагалось обязательное включение всех НТО на частных землях в схемы размещения по всей стране. Во второй редакции регионы получили право самостоятельно решать, вводить ли такое требование. Согласно новой части 11 статьи 10 закона № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", нормативным правовым актом региона может устанавливаться требование о включении НТО на частных землях в схему размещения.

Законопроект вводит новый термин "мобильный торговый объект" - нестационарный торговый объект, представляющий собой транспортное средство (автолавка, автомагазин, прицеп, цистерна). Для таких объектов предусмотрена возможность размещения в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке. Регионы смогут устанавливать особенности использования мобильных объектов, но не вправе предъявлять требования к самим транспортным средствам.

Уточняется, что утверждение схемы размещения или изменения в нее не могут служить основанием для пересмотра мест размещения НТО, которые начали работать до утверждения схемы. При введении региональных нормативных актов с новыми требованиями к размещению НТО предоставляется один год на приведение объектов в соответствие без исключения из схемы, также возможен более длительный срок по решению региона. Запрещено отказывать во включении в схему из-за достижения нормативов минимальной обеспеченности населения торговыми площадями.

От требований о включении в схему освобождены НТО крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Москва, Петербург и Севастополь получили право самостоятельно устанавливать порядок размещения НТО на частных землях и мобильных торговых объектов - положения законопроекта о добровольности регулирования и переходных периодах на них не распространяются.

Вступление закона в силу перенесено с 1 марта на 1 сентября 2026 года. Если регион введет требование о включении НТО на частных землях в схему, действующим предпринимателям (юрлицам, ИП и самозанятым) предоставляется три месяца на подачу заявлений для уже работающих объектов. В течение этого периода они вправе осуществлять торговлю без включения в схему. Регион может установить более длительный переходный период.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьим чтении 27 января.

Петербург Москва Севастополь Госдума НТО Александр Двойных Андрей Кутепов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков не подтвердил сообщения о неофициальных встречах в Абу-Даби делегаций РФ, США и Украины

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit

Полиция нашла пропавшего в Красноярске мальчика

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

 Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

Двух охранников ТЦ задержали в Петербурге по делу об убийстве посетителя

МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

 МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

Минтранс подготовил законопроект для вывода автобеспилотников на дороги

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

В Красноярске разыскивают еще одного пропавшего подростка
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8230 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });