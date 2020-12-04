"Академик Черский" двинулся на запад после стоянки в Калининграде

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких дней пребывания на рейде Куршской косы у берегов Калининградской области двинулся на запад, следует из данных международной системы позиционирования морских судов.

В качестве пункта назначения корабля указано просто "море" ("offshore").

Ранее сообщалось, что "Академик Черский" может начать работы по достройке газопровода "Северный поток 2" 5 декабря, именно с этого срока действует разрешение. "По нашим актуальным данным, "Северный поток 2" планирует использовать "Академика Черского", - сообщила "Интерфаксу" представитель германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельд.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик - швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский".