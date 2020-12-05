"Академик Черский" остановился в точке достройки "Северного потока 2"

Российский трубоукладчик "Академик Черский" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский" остановился напротив южного мыса Борнхольм в районе завершения одного из отрезков достраиваемого "Северного потока 2", следует из данных международной системы позиционирования морских судов.

Речь идет о более длинном из достраиваемых участков магистрали, который заканчивается ровно напротив южного мыса шведского острова Борнхольм.

Кроме того, якорный трубоукладчик под российским флагом "Фортуна" выходит утром в субботу из порта Висмар. Ранее официально сообщалось, что Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели строительство остановленной год назад стройки морской магистрали - 2,6 км на каждой из ниток газопровода в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ). Для этого планируется использование судов с якорным позиционированием.

Федеральное ведомство судоходства и гидрографии BSH сообщило, что работы по укладке морского газопровода будет вести именно трубоукладчик "Фортуна".

Ранее сообщалось, что "Академик Черский" может начать работы по достройке газопровода "Северный поток 2" 5 декабря - именно с этого дня действует разрешение. "По нашим актуальным данным, "Северный поток 2" планирует использовать "Академика Черского", - сообщила "Интерфаксу" представитель германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельд.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик - швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский".

Это судно в мае завершило переход из дальневосточного порта Находка на Балтику, после чего неоднократно ходило между портами Муркан в ФРГ, где находится логистическая база "Северного потока 2", и российским Калининградом. Каждый раз "Академик Черский" проходил зону достройки "Северного потока 2" без остановок.