Более 7 тыс. военных в РФ уже привиты от коронавируса

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 7 тыс. военнослужащих прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на селекторном совещании в пятницу.

"По состоянию на начало декабря, получено 14,5 тысячи доз вакцины. Указанный объем распределен в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны Российской Федерации. Уже вакцинированы 7 175 военнослужащих", - сказал Иванов.

По его словам, все требования по соблюдению "холодовой цепи" при транспортировке вакцины в округах выполнены, для чего заблаговременно закуплены более 100 термоконтейнеров и морозильных камер.

"В настоящее время ежесуточно прививаются более 1,5 тысяч военнослужащих", - добавил замминистра.