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В татарстанской Елабуге десятки тысяч человек остались без тепла

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Теплоснабжение части жилых домов, школ и детсадов нарушено в Елабуге (Татарстан) из-за аварии на центральной котельной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

По информации ведомства, под отключение теплоснабжения попали 220 многоквартирных домов, в которых живут 50 тысяч человек. Без тепла остались 17 школ и детсадов. Население города составляет 73 тысячи человек.

"По предварительной информации, (...) центральную магистраль отключат, работа котельной возобновится. Останутся без теплоснабжения 14 многоквартирных домов с общим количеством 7 000 человек", - сообщает МЧС.

Ориентировочное время полного окончания восстановительных работ - 20:00. К ликвидации последствий происшествия привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.

Татарстан Елабуга

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