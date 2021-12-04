Более 17 тысяч жителей Невинномысска остались без тепла из-за аварии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют коммунальную аварию, произошедшую в субботу в городе Невинномысске (Ставропольский край), сообщала пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 21:30 мск для ликвидации порыва на теплотрассе диаметром 500 мм произведено отключение 141 многоквартирного дома с населением 17 450 человек", - говорится в сообщении.

Ожидается, что восстановительные работы завершатся днем в воскресенье.

В ночь на 5 декабря температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится до минус трех градусов.