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Сбербанк сообщил о сбое по картам Visa

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил о зафиксированном в субботу сбое по картам Visa, неполадки уже устранены.

"Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам Visa", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка.

Согласно данным сайта Downdetector, сбой в работе части карт Сбербанка наблюдался с 14:50 по московскому времени.

Последний массовый сбой в работе Сбербанка был зафиксирован 11 сентября. Тогда клиенты столкнулись с техническими неполадками при переводах через онлайн-банк.

Сбербанк

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