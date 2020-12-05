Сбербанк сообщил о сбое по картам Visa

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил о зафиксированном в субботу сбое по картам Visa, неполадки уже устранены.

"Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам Visa", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка.

Согласно данным сайта Downdetector, сбой в работе части карт Сбербанка наблюдался с 14:50 по московскому времени.

Последний массовый сбой в работе Сбербанка был зафиксирован 11 сентября. Тогда клиенты столкнулись с техническими неполадками при переводах через онлайн-банк.