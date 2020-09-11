Сбербанк сообщил о сбое в работе онлайн-банка

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ряд клиентов Сбербанка столкнулись со сбоем в работе переводов через онлайн-банк, сообщается в телеграм-канале банка.

"Сейчас в "Сбербанк Онлайн" у части клиентов могут наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. Наши специалисты уже исправляют ситуацию. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее клиенты банка сообщали о сбое 21-22 августа. Тогда из-за технических неполадок были недоступны некоторые операции. В частности, нельзя было перевести средства с карты, узнать баланс счетов, оплатить услуги и провести внутренние переводы между собственными счетами и картами в банке.