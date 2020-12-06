Зоозащитники захотели добиться тотальной стерилизации собак и кошек в Якутии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Более 10 зоозащитных организаций направили обращение руководителям Якутии с призывом обеспечить всеобщую стерилизацию кошек и собак в регионе, чтобы не повторилась трагедия прошлой зимы.

Тогда сотни животных, отловленных в Якутске и помещенных в единственный в городе приют, оставили погибать на сильном морозе, а затем умертвили более 200 выживших собак и кошек.

В сентябре 2020 года в Якутске был организован пункт бесплатной стерилизации кошек и собак, чтобы сократить темпы их воспроизводства. По данным республиканского департамента ветеринарии, только в Якутске насчитывается около 7 тыс. бездомных животных. Однако, как утверждают зоозащитники, местные жители не спешат стерилизовать питомцев, особенно в частном секторе, где практикуется самовыгул животных, и они размножаются особенно активно.

"Мы хотим, чтобы правительства Республики Саха и города Якутска нас услышали и вышли на конструктивный диалог во избежание событий с массовым умерщвлением животных в марте этого года в пункте передержки безнадзорных животных", - говорится в обращении зоозащитников. По их мнению, в помощь пункту передержки надо объявлять в городе тотальную стерилизацию домашних животных.

Авторы обращения подчеркнули, что стерилизация собак и кошек - шаг, который по мере приобщения жителей к такой практике, позволит в краткие сроки решить проблему с бездомными животными. Именно таким путем шли в странах, где проблема в настоящее время уже решена - в Канаде, США, Норвегии, Швеции, Финляндии и других, указали зоозащитники.