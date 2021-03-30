В Туле бездомная собака напала на ребенка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку в связи с информацией о нападении на ребенка бродячих собак в Туле, сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным местных СМИ, 24 марта мальчика возле одного из светофоров в Зареченском округе окружила стая собак, одна из которых укусила его за ногу. Ребенку оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.