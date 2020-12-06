Движение по Волго-Каспийскому каналу остановлено из-за теплохода на мели

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Теплоход "Омский-111", направлявшийся из Астрахани в Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), движение на участке приостановлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС по Астраханской области в воскресенье.

Инцидент произошел на 157,9 км канала. "Экипаж - 12 человек, запас продовольствия на 14 суток, груз - зерно (3 тыс. 172,4 тонн), порт приписки - Владивосток. Порт отправления - Астрахань, порт назначения - Амирабад (Иран)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибших и пострадавших нет, нарушений целостности корпуса и загрязнения акватории не выявлено.

На помощь судну выдвинулся ледокол "Капитан Чечкин".