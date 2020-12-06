Теплоход "Омский-111" сняли с мели в Волго-Каспийском канале

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Теплоход "Омский-111", направлявшийся из Астрахани в Иран, снят с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС по Астраханской области в воскресенье.

"Судно снято с мели ледоколом "Капитан Чечкин", движение в канале восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Утром в воскресенье на 157,9 км канала сел на мель теплоход "Омский-111" с 12 людьми на борту и грузом зерна. Он направлялся из Астрахани в Амирабад (Иран). Движение судов в месте проведения работ было временно приостановлено.

Погибших и пострадавших не было, как и нарушений целостности корпуса и загрязнения акватории.