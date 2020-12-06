Более 500 фур скопилось в ожидании открытия Военно-грузинской дороги

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Открытия Военно-Грузинской дороги, движение по которой закрыли накануне из-за непогоды, ждут 510 грузовиков со стороны России, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

Как отметил собеседник агентства, снегопад продолжается.

По уточненным данным, в настоящее время ограничение движения по Военно-Грузинской дороге касается только большегрузов.

С вечера субботы Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта из-за снегопада на территории Грузии.