Более 500 фур скопилось в ожидании открытия Военно-грузинской дороги
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Открытия Военно-Грузинской дороги, движение по которой закрыли накануне из-за непогоды, ждут 510 грузовиков со стороны России, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.
Как отметил собеседник агентства, снегопад продолжается.
По уточненным данным, в настоящее время ограничение движения по Военно-Грузинской дороге касается только большегрузов.
С вечера субботы Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта из-за снегопада на территории Грузии.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.