Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за снегопада

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Снегопад послужил причиной закрытия Военно-Грузинской дороги для всех видов транспорта с 20:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии в субботу.

Ранее в субботу для большегрузного транспорта было перекрыто движение на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) Военно-Грузинской дороги, сообщал департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры республики.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.