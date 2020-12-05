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Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за снегопада

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Снегопад послужил причиной закрытия Военно-Грузинской дороги для всех видов транспорта с 20:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии в субботу.

Ранее в субботу для большегрузного транспорта было перекрыто движение на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) Военно-Грузинской дороги, сообщал департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры республики.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога

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