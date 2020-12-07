Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:32Заразились
на 06.12В России 2 460 770+29 039В мире 67 073 728+533 694

Алтайский депутат расстрелял бывшую жену и ее сожителя

Стрелявший находится в реанимации под охраной

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Соузгинского сельского совета в Республике Алтай подозревается в убийстве бывшей супруги и ее нового сожителя, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Депутат был избран в Совет депутатов села Соузга в 2018 году. Известно, что он расстрелял свою бывшую жену и еще одного мужчину (...). Они погибли, а депутат находится в реанимации под охраной", - сказал собеседник.

В региональном следственном управлении СК РФ по региону "Интерфаксу" сообщили, что в селе Соузга действительно произошло двойное убийство - в ночь на 5 декабря.

По предварительным данным, злоумышленник, взяв зарегистрированное охотничье ружье, пришел к бывшей жене и выстрелил в женщину и ее сожителя не менее 10 раз, сказали в пресс-центре. Потерпевшие скончались на месте. "Злоумышленник с огнестрельным ранением головы был доставлен в республиканскую больницу", - заявили в пресс-центре.

Там отметили, что по данному факту возбуждено дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Вместе с тем агентству не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что стрелявший - депутат.

Республика Алтай СКР

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 декабря

Пандемия коронавируса

101-летняя жительница Красноярска излечилась от коронавируса

101-летняя жительница Красноярска излечилась от коронавируса

Что произошло за день: воскресенье, 6 декабря

Бывший гендиректор "Нижегородского авиационного общества" умер в СИЗО

На рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

Пожар на рынке Ростова-на-Дону нанес ущерб сотне предпринимателей

Зимнюю сессию в вузах РФ отменять не будут

Самолеты Северного флота выполнили полеты в условиях полярной ночи

Возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону назвали короткое замыкание

Возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону назвали короткое замыкание
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы рекордные 29 039 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы рекордные 29 039 случаев COVID-19 за сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');