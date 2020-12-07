Алтайский депутат расстрелял бывшую жену и ее сожителя

Стрелявший находится в реанимации под охраной

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Соузгинского сельского совета в Республике Алтай подозревается в убийстве бывшей супруги и ее нового сожителя, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Депутат был избран в Совет депутатов села Соузга в 2018 году. Известно, что он расстрелял свою бывшую жену и еще одного мужчину (...). Они погибли, а депутат находится в реанимации под охраной", - сказал собеседник.

В региональном следственном управлении СК РФ по региону "Интерфаксу" сообщили, что в селе Соузга действительно произошло двойное убийство - в ночь на 5 декабря.

По предварительным данным, злоумышленник, взяв зарегистрированное охотничье ружье, пришел к бывшей жене и выстрелил в женщину и ее сожителя не менее 10 раз, сказали в пресс-центре. Потерпевшие скончались на месте. "Злоумышленник с огнестрельным ранением головы был доставлен в республиканскую больницу", - заявили в пресс-центре.

Там отметили, что по данному факту возбуждено дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Вместе с тем агентству не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что стрелявший - депутат.