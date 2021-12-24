При взрыве бомбы во дворе дома в Кувандыке пострадали женщина и ребенок

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Кувандыке 49-летний мужчина утром в пятницу напал на дом бывшей жены и устроил во дворе стрельбу и взрывы. Пострадал его 13-летний сын и теща, сообщили в управлении СК по Оренбургского области.

Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом.

По версии следствия, 24 декабря около 8:30 утра подозреваемый напал на бывшую жену, сына и тещу во дворе дома, где они живут. Он использовал самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие, полагает следствие. Теща напавшего получила пулевое ранение и осколочные раны от шрапнели, а у его сына осколочные раны и перелом руки.

Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейские по пути к месту взрыва увидели на улице мужчину с карабином в руках и задержали его.