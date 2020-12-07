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Около 5 тыс. человек привили от COVID-19 в Подмосковье

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Число привитых от COVID-19 в Московской области достигло порядка 5 тыс. человек, заявил в понедельник губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы видим, что началась массовая вакцинация. Мы начинаем получать (...) необходимую вакцину, и на прошлой неделе было уже привито порядка 5 тыс. человек", - сказал Воробьев на совещании с членами регионального правительства и главами муниципальных образований.

Губернатор добавил, что в Подмосковье на текущей неделе продолжит поступать вакцина от COVID-19 в пункты вакцинации.

На прошлой неделе в регионе заработали 70 пунктов вакцинации от коронавируса. К середине декабря подготовят еще порядка 20.

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