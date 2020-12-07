В РФ пройдет заключительный этап исследования китайской вакцины от COVID-19

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав РФ выдал разрешение на проведение в стране третьего международного этапа клинического исследования китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov на 8 тыс. добровольцах, сообщили "Интерфаксу" в компании "Петровакс", в партнерстве с которой проводится исследование.

Планируется, что в клинических исследованиях примут участие 8 тыс. добровольцев из РФ. В целом к испытаниям привлекут более 40 тыс. добровольцев старше 18 лет. Результаты вакцинации будут проанализированы международной группой ученых.

В "Петроваксе" сообщили, что первые группы добровольцев-участников международного этапа клинических исследований вакцины-кандидата Ad5-nCov против вируса SARS-CoV-2, разработанной CanSino Biologics Inc., уже успешно провакцинированы. Они чувствуют себя хорошо, серьезных побочных эффектов не выявлено.

В "Петроваксе" также сообщили, что основной задачей исследования является подтверждение эффективности вакцины Ad5-nCoV в профилактике заболевания COVID-19 любой степени тяжести в течение 12 месяцев после вакцинации. Частота заболеваемости COVID-19 в группе вакцины Ad5-nCoV будет сравниваться с частотой заболеваемости в контрольной группе.

Также важной задачей по оценке безопасности является оценка частоты серьезных нежелательных явлений в течение 12 месяцев после вакцинации у всех участников исследования.

После регистрации вакцины на территории РФ компания "Петровакс" готова запустить производство вакцины на собственном заводе в Московской области, который обладает российскими и международными сертификатами GMP, сообщили в компании.