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Более половины россиян признались, что ощущают угрозу ядерной войны

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Каждый второй россиянин (53%) полагает, что в настоящее время в мире существует угроза военного конфликта с применением ядерного оружия, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Причем среди респондентов в возрасте 46-60 лет такие риски видят почти две трети респондентов (63%),

Как выяснили социологи, 37% россиян считают, что угроза такого конфликта исходит, в первую очередь, от США. Еще 3% респондентов полагают, что от НАТО в целом, а 2% участников опроса в качестве главного источника такой угрозы назвали Великобританию.

В свою очередь, более трети россиян (39%) не верят в существование угрозы военного конфликта с применением ядерного оружия, среди сограждан в возрасте 18-30 лет в такое развитие событий не верят больше половины респондентов (55%).

По данным ФОМ, 8% россиян затрудняются составить мнение о том, возможен ли в настоящее время в мире военный конфликт с применением ядерных вооружений.

Всероссийский опрос был проведен 20-22 ноября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

ФОМ Россия

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