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Более 40% россиян считают, что 2021 год стал для страны хуже предыдущего

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий 2021 год был для России хуже предыдущего, считают 41% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение". Еще 40% опрошенных считают, что год был таким же, а 14% - что он был лучше 2020 года.

Опрос был проведен 10-12 декабря среди 1500 жителей в 53 регионах, социологи приходили на дом к респондентам.

Год назад 2020 год сочли хуже предыдущего, допандемийного 2019 года 76% опрошенных, таким же - 15%. Только 6% опрошенных тогда говорили, что 2020 год был лучше предыдущего.

Лично для 35% респондентов 2021 год оказался хуже предыдущего, довольны уходящим годом 17%, 45% респондентов для себя лично разницы не увидели.

На 2021 год 17% опрошенных возлагали надежды о хорошем, и эти надежды оправдались. 40% ответили, что их надежды на этот год не сбылись. 39% опрошенных не ждали от этого года ничего хорошего.

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