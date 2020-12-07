"Транснефть" изменит дивидендную политику

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Государство, как основной акционер "Транснефти", считает направление 50% чистой прибыли по МСФО, а не свободного денежного потока, понятной метрикой, сообщил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в ходе телеконференции.

В то же время он заметил, что Минфин сейчас пытается сделать документ, который описывает правило по дивидендам.

"По дивидендам решение лежит в плоскости основного акционера. Основной акционер считает, что 50% чистой прибыли по МСФО - это понятная метрика, и мы исходим из этого. Переход на FCF, мы тоже об этом говорим, но нам нужно иметь одно понятное правило", - сказал топ-менеджер, отметив, что если решение будет приниматься в зависимости от того, что больше - прибыль или FCF, то компании будет сложно планировать капвложения и т.д.

"Минин пытается сделать документ, который это правило описывает. Получим - оценим", - добавил Гришанин.

"Пересмотр дивидендной политики назрел, Минфин готовит документ, который должен основные элементы дивидендной политики определить. Когда он выйдет, там будет все (описано. - ИФ.)- какие корректировки (финансовых результатов будут применяться. - ИФ.), и т.д., но когда получим - и будем корректировать дивидендную политику", - сказал он, отметив, что не знает даты выхода документа.

"Думаю, что к дивидендам следующего года, к маю, они его выпустят", - полагает он.