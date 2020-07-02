Минфин ждет от Сбербанка, "Транснефти" и ВТБ половину прибыли за 2019 г. на дивиденды

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ готов подождать, пока госкомпании и банки выплатят отложенные из-за пандемии коронавируса дивиденды за 2019 год, но настаивает на неизменности их размера: 50% от прибыли.

Крупнейшие российские банки Сбербанк и ВТБ, подконтрольные правительству, по рекомендации ЦБ РФ перенесли решение по дивидендам-2019 на сентябрь, чтобы за оставшееся время оценить масштаб влияния коронавируса на капитал. Для рынка особенно важна судьба дивидендов Сбербанка: изначально набсовет рекомендовал направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или рекордные 422,4 млрд рублей. Однако в мае было решено перенести окончательное решение на вторую половину августа.

ВТБ также планировал выплатить в этом году дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или около 100,5 млрд рублей. Однако в начале мая член правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что банк может скорректировать рекомендацию менеджмента. Одна из рабочих идей - уменьшать дивиденды, причитающиеся государству по привилегированным акциям, на величину тех потерь, которые ВТБ понесет от участия в государственных программах реструктуризации.

С задачей выплатить половину прибыли на дивиденды банки справятся - Минфин

Минфин не считает вопрос решенным окончательно, но полагает, что с задачей выплатить половину прибыли за 2019 год банки справятся.

"Решили дать возможность и по тому, и по другому (банку - ИФ) посмотреть на эффект от ухудшения ситуации в различных секторах на кредитные портфели, их обслуживание и необходимый объем резервов, который нужно создать в связи с этим. Соответственно, в конце августа банки такие оценки должны будут сделать, и дальше будем смотреть", - сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Сейчас преждевременно (говорить об окончательных решениях - ИФ), не могу сказать. Мы все-таки ожидаем, что все банки смогут справиться как с необходимостью аллоцировать дополнительные резервы, так и с необходимостью возвращать акционерам доходы прошлых лет (в размере 50% - ИФ)", - сказал Колычев.

Вопрос с дивидендами "Транснефти"

Еще один эмитент, решение по дивидендам которого "подвисло" - "Транснефть". В июне совет директоров компании не смог принять решения по этому вопросу, так как не поступила правительственная директива. Сама компания предлагала дивиденды за 2019 год в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, или 81 млрд руб. (11,2 тыс. руб. на акцию), но попросила правительство рассмотреть возможность рассрочки выплат.

"В плане "Транснефти" мы предполагаем такой же подход, как и у всех - 50%. Есть возможность отсрочить в рамках этого года из-за COVID-19, чуть-чуть попозже заплатить, но будем настаивать на 50%", - пояснил Колычев позицию Минфина.

"Нам кажется, что на "Транснефть" в меньшей степени повлияла как-то история с COVID. Это тарифная компания, у которой выручка формируется исключительно из тарифа. Объем прокачки немного упал, но это означает, что объем доходов в этом году снизится, соответственно, база для начисления дивидендов и чистая прибыль в этом году упадут", - сказал замминистра.

"В следующем году, соответственно, и 50% от меньшей базы будет меньшая сумма (чем по итогам 2019 года - ИФ). В этом плане 50%-й норматив, так как он относительный, то он все эти временные эффекты из-за снижения доходов и чистой прибыли автоматически учитывает", - продолжил Колычев, отметив, что эта позиция касается и всех остальных госкомпаний.